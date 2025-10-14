Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde ve Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 7-12 Ekim'de kaçak sigara imalatı ve ticareti ile sahte alkol kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma yaptı.

Şüphelilerin ikamet, iş yerleri ve depolarında yapılan aramalarda, 22 bin 540 makaron, 46 paket nargile tütünü, 40 litre etil alkol, 23 elektronik sigara, 4 şişe sahte içki, 2 tabanca, 2 şarjör, ruhsatsız pompalı tüfek ve 14 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğerleri işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.