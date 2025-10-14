İzmir’de özel gereksinimli bireylerin resim, kolaj, heykel ve çizim gibi sanatsal yöntemlerle desteklenmesi amacıyla yürütülen Art Terapi Projesi, engelli bireylerin hem psikolojik hem de sosyal gelişimine katkı sağlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen projede, Singapur'dan gelen art terapist Siew Tin Ang da yer aldı.

Sanatla Terapi Atölyeleri Büyük İlgi Gördü

Yurtoğlu Engelli Hizmet Merkezi'nde düzenlenen sanat terapisi atölyesinde, engelli bireyler ve bakım verenleri aktif olarak yer aldı.

Art terapist Siew Tin Ang, terapi yöntemlerini anlatarak atölye katılımcılarına uygulamalı çalışmalar yaptırdı.

Sanat, Rehabilitasyonun Bir Parçası Oluyor

Proje danışma kurulunda yer alan İzmir Art Terapi Derneği Başkanı Nursen Ener, projenin temel amacını şöyle anlattı:

“Sanatla terapi, özel gereksinimli bireylerin sözel olmayan yollarla kendilerini ifade etmelerini sağlar. Bu, sosyal becerilerin gelişimine ve ruhsal iyileşmeye ciddi katkılar sunar. Türkiye'de bu uygulama henüz yeni ancak dünyada yaygın olarak kullanılmakta.”

Gönüllü Öğrenciler Aktif Rol Alıyor

İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker, projeye çok sayıda gönüllü öğrencinin destek verdiğini belirterek, “Psikiyatri, sanat, mühendislik ve sosyal hizmet gibi farklı alanlardan öğrencilerle birlikte çalışıyoruz. Bu tür projeler gençlerin sosyal sorumluluk bilincini de artırıyor” dedi.

Uluslararası Katılım: Singapurlu Uzmandan Türkiye'de İlk Atölye

Singapurlu art terapist Siew Tin Ang, Türkiye'deki bu deneyimi için şunları söyledi:

“Öğrencilerin ilgisi ve motivasyonu çok yüksekti. Engelli bireylerle sanat üzerinden kurulan bağ son derece güçlü. Bu deneyim, onların gelişimi açısından çok kıymetli.”

Sanatla İletişim Kurmak: Ailelerden Tam Destek

Otizmli oğlu Emre Emiral ile birlikte atölyeye katılan baba Mehmet Emiral, bu tür çalışmaların önemini şu sözlerle aktardı:

“Oğlum sanatla iletişim kurmayı, kendini ifade etmeyi öğrendi. Seramik ve çizim alanlarında yetenekli. Bu çalışmalar öz güvenini artırıyor, sosyal ilişkilerini geliştiriyor.”