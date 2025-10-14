Amasra’daki TTK’ya ait maden ocağında, 14 Ekim 2022’de eksi 320 kotunda meydana gelen patlamada 43 madenci yaşamını yitirdi. Facianın 3’üncü yıl dönümünde madenciler, aileleri tarafından mezarları başında gözyaşlarıyla anıldı. Madenci yakınları, kaybettikleri yakınları için dualar etti.

KUYU BAŞINDA TÖREN

43 madenci için facianın yaşandığı ocağın kuyusu başında da anma töreni düzenlendi. Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, madenciler ve hayatını kaybeden işçilerin yakınları katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende faciada yaşamını yitiren madenciler için dualar edildi. Törenin sonunda protokol üyeleri, madenci heykelinin önüne konulan 43 baretin yanına kırmızı karanfiller bıraktı. Katılımcılara daha sonra mevlit şekeri dağıtıldı.

‘BU OLAYDAN ÇIKARACAĞIMIZ DERSLER OLDU’

Vali Nurtaç Arslan, “3 yıl önce bugün maalesef TTK Amasra ocağımızda meydana gelen patlamada 43 madencimizi kaybettik. Acımız hala büyük, bütün madencilerimizin mekanları cennet olsun. Bu olaydan sonra bizlerin de çıkaracağı dersler oldu. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için hepimize düşen görevler olduğunu gördük. Kazada yaralananlara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine sabırlar diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın” dedi.