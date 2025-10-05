Yangın, Seslikaya mevkisinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucu alevler söndürüldü.

Yangında koyunların yanı sıra saman balyaları da zarar gördü. Ahır sahibi Ali Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ahırda 200’e yakın hayvanının bulunduğunu belirterek, “Şeker fabrikasına yem almaya gittim. Geldiğimde ahır yanmıştı. Jandarma ve itfaiye geldi. İçerde 200 hayvanımız vardı, 170-180’i yandı.” dedi.

Kemerhisar Belediye Başkanı Ramazan Oya, Kaçmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, durumun en kısa sürede eski haline getirilmesi için Bor İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Valilik ve belediyenin destekleriyle ellerinden gelenin yapılacağını söyledi.