SÜMER TAŞKIRAN

Ziraat Mühendisi Ramazan Avcı, 17 yıldır hizmet verdiği ilaç sektörünü Halk sağlığı ve Tarım sektörü olarak iki ana başlık altında değerlendirerek bu iki alanın tamamen farklı dinamiklere sahip olduğunu belirtti. Avcı, “İlaç sektörü çok geniş bir sektördür. Bunun hem halk sağlığı tarafı hem de tarım sektörü tarafı var. İkisi birbirinden tamamen farklı konular. Halk sağlığı dediğimiz, kapalı alanlarda kullanılabilen ilaçların tamamını kapsar. Zirai ilaçlar ise tarlada, bağda, bahçede, hatta hobi evlerinde kullanılan ürünlerdir" dedi.

"KOKUSUZ İLAÇLAMA" ALGISI YANLIŞ

Ev ilaçlamalarında toplumun en çok yanıldığı konulardan birinin “kokusuz ilaçlama” olduğunu vurgulayan Avcı, bu ifadenin halk arasında yanlış anlaşıldığını söylerek, “Maalesef sektörde müşteri memnuniyeti odaklı bir anlayışla, bazı kişiler ilaçları ‘kokusuz, lekesiz, sağlığa zararsız’ diye tanıtıyor. Bu tamamen yanlış bir söylemdir.

Tüm ilaçlar kimyasaldır ve insan sağlığı üzerinde belirli zararları vardır. Biyosidal maddeden dolayı koku oluşmayabilir ama bu, zararsız olduğu anlamına gelmez" bilgisini aktardı.

"KORUYUCU EKİPMAN OLMADAN İLAÇLAMA YAPILAMAZ"

Avcı, evde veya iş yerlerinde yapılan ilaçlamalarda en önemli konunun kişisel koruma olduğunu belirtti. İlaçlama yapan kişilerin mutlaka eldiven, maske ve gözlük kullanması gerektiğini hatırlatan Ramazan Avcı, “Kokulu veya kokusuz tüm ilaçlar kimyasaldır. Uygulama yapan kişi mutlaka koruyucu kıyafet giymeli, ilaçla temas etmemelidir. Mekân mutlaka havalandırılmalı, açık gıdalar ortadan kaldırılmalıdır. İlaçlama sonrası bir süre hiçbir şey yenilip içilmemelidir" ifadelerini kullandı.

"KOKUSUZ AMA ZARARSIZ DEĞİL!"

Kokusuz ilaçların da zararsız olduğu yönündeki inancın tamamen yanlış olduğunu yineleyen Avcı, “Kokusuz olabilir ama sağlığa zararsız demek mümkün değildir. Bu tarz ifadeler, vatandaşta yanlış bir güven duygusu oluşturuyor. Aslında her ilaç potansiyel bir zehirdir. Bilinçli personel doğru dozda uygularsa ‘ilaç’, bilinçsiz uygulayıcı kullanırsa ‘zehir’ haline gelir" dedi.

"EVDE HER İLAÇ HER YERE UYGULANMAZ"

Her ilacın kullanım alanının farklı olduğuna dikkat çeken Avcı, uygulama şekillerine ilişkin teknik bilgiler de paylaşarak şu ifadelere yer verdi: “Örneğin, bazı ilaçlar jel formundadır; bunlar jöle kıvamında zehirli yemlerdir. Böcek bu jeli yer, ölür, ardından ölü böceği yiyen diğer böcek de ölür. Buna ‘domino etkisi’ denir. Jel formülasyonlar mutfak dolaplarının menteşe kısımları, kapı pervazları, süpürgelikler gibi alanlarda uygulanır. Ancak bu sıvı ilaçlarla yapılmamalıdır.”

"RASTGELE İLAÇLAMA YAPILMAMALI"

Evde bilinçsiz yapılan ilaçlamaların en sık zehirlenme nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Avcı, vatandaşları uyarmayı da ihmal etmeyerek, “Vatandaş gidip kendi başına ilaç alıp uygulamaya kalkmamalı. Her ilacın bir dozu, bir uygulama alanı vardır. Bilinçsiz yapılan ilaçlamalarda hem sağlık riski doğar hem de böcek sorunu ortadan kalkmaz. 1 litreyle bitirilecek alan için 10 litre ilaç kullanmak çözüm değildir" şeklinde konuştu.

"HER İLAÇLAMA, BELGESİ OLAN KİŞİ TARAFINDAN YAPILMALI"

İlaçlamayı yapacak kişilerin Halk Sağlığı Bakanlığı onaylı belgeye sahip olması gerektiğini söyleyen Avcı, şu bilgileri paylaştı: “Bakanlığın açtığı kurslara katılıp 3 günlük bir eğitimden geçmek gerekiyor. Sertifika alındıktan sonra da kişi tek başına değil, bir mesul müdür veya ekip sorumlusu eşliğinde çalışabiliyor. Vatandaş bilinçsizce uygulama yaparsa hem kendine hem çevresine zarar verir.”

"ZEHİRLENMELERİN EN BÜYÜK NEDENİ BİLİNÇSİZ KULLANIM"

Zehirlenme vakalarının çoğunun, ilaçların evde bilinçsizce bırakılması veya yanlış kullanılması sonucu yaşandığını belirten Avcı şöyle devam etti: “Zehirlenmelerin en yüksek sebebi, bu ürünlerin bilinçsizce kullanılması. Bazı insanlar merak edip kokluyor, hatta çocuklar yanlışlıkla içebiliyor. İlaçlar kesinlikle ortalıkta bırakılmamalı, uygulama sonrası ortam hemen havalandırılmalı.”

"VATANDAŞLAR BİLİNÇLİ OLSUN"

Ramazan Avcı, son olarak Ankaralılara seslenerek şu tavsiyelerde bulundu: “Bilinmedik yerlerden ilaç alınmasın. Doz ayarı kafaya göre yapılmasın. Astım veya bronşiti olan kişiler ilaçlama sonrası odadan uzak tutulmalı, ortam iyice havalandırıldıktan sonra içeri alınmalı. Her zaman uzmanlara danışarak işlem yapılmalı.”