CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlenen Avrupa Sosyalist Partisi (PES) Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Türkiye’de yaklaşan seçimlerin demokrasi ile otokrasi arasında bir referandum niteliğinde olacağını söyledi. Özel, “Türkiye’nin geleceği, otokratların bir arada olduğu bir koalisyon mu olacak, yoksa Avrupa’nın demokratik bir parçası mı? Bunu sandıkta belirleyeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ SALDIRI ALTINDA”

Özgür Özel, Türkiye’nin hem coğrafi hem de siyasi olarak kritik bir konumda bulunduğunu vurgulayarak, ülkede demokrasinin, insan haklarının ve ifade özgürlüğünün ciddi tehdit altında olduğunu belirtti. “Gazeteciler, aydınlar, sanatçılar ve muhalifler baskı altında. Gözaltılar, tutuklamalar, itibar suikastları artık rutin hale geldi” diyen Özel, son olarak muhalif sanatçılara yönelik sabah baskınlarını da örnek gösterdi.

“KARDEŞ PARTİLERİN BAZILARI GERİ DURUYOR”

Avrupa’daki bazı kardeş partilerin Türkiye’de yaşanan hak ihlallerine karşı yeterli dayanışma göstermediğini söyleyen Özel, “Erdoğan’la ilişki kurmak adına demokrasinin çiğnendiği bir ülkede yaşananlara sessiz kalınmasını anlamakta zorlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“TESLİM OLMUYORUZ, TÜRKİYE BİZE SARILIYOR”

CHP lideri, Türkiye’de aşırı sağın değil sosyal demokrasinin yükselişte olduğunu vurgulayarak, “48 yıl sonra partimiz ilk kez birinci parti oldu. Yerel seçimlerde belediyelerin yüzde 65’ini kazandık. Halk sandığa sarılıyor, bize güveniyor. Biz teslim olmuyoruz” dedi.

“YARGI, İKTİDARIN SİYASİ ARACI HALİNE GELDİ”

Özel, iktidarın yargı üzerinde baskı kurarak muhalefeti sindirmeye çalıştığını öne sürdü. “Erdoğan’ın partisi artık yargı kollarına da sahip. İktidara yakın isimler hakim ve savcı olarak atanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını sadece aday olmasın diye iptal ettiler” diye konuştu.

“GELECEĞE DARBE YAPTILAR”

Özgür Özel, 19 Mart’ta yaşanan gelişmeleri “geleceğe yapılan bir darbe” olarak nitelendirerek, “Geleceğin Cumhurbaşkanına, geleceğin iktidarına darbe yapıyorlar. Ancak biz 63 mitingle, 11 milyon insanla bu baskıya karşı direniyoruz” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA, ERDOĞAN’LA AL-VER PAZARLIĞI YAPMAMALI”

Avrupa’nın Türkiye ile ilişkilerinde demokrasiye bağlı kalması gerektiğini söyleyen Özel, “Türkiye’nin güçlü ordusunu Avrupa’nın bir parçası olarak görün, ancak Erdoğan’la al-ver pazarlıklarıyla antidemokratik uygulamaları görmezden gelmeyin” çağrısında bulundu.

“HER TÜRLÜ DÜŞMANLIĞIN KARŞISINDAYIZ”

Konuşmasının sonunda Özel, Ukrayna ve Filistin’le dayanışma mesajı vererek, “Biz her türlü düşmanlığın karşısında, barışın yanındayız. Dünyanın bütün demokratlarıyla birlikte başaracağız” dedi.