İsrail ordusunun Gazze’deki “sarı hattı” geçen sivil bir araca düzenlediği saldırıda 7’si çocuk, 2’si kadın olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırının Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi’nde gerçekleştiğini belirtti. Basal, İsrail ordusunun “sarı hattı” geçen sivil aracı hedef aldığını, saldırı sonucunda çoğu çocuk olan sivillerin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Basal, İsrail ordusunun aracı hedef almadan önce uyarı yaparak ölümleri önleyebileceğini vurgulayarak, “Olanlar, işgal güçlerinin hala kana susamış ve masum sivillere karşı suç işlemeye kararlı olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.