Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Sinop-Samsun kara yolu Kabalı köyü mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları tespit edilemeyen servis otobüsü, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada her iki otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.