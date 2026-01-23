İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesi gereken dava, salonun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki 1 No’lu duruşma salonunda yapıldı.

Duruşmaya tutuksuz sanık Ahmet Özer, avukatları ve çok sayıda partili katıldı.

Savcılık, önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, Özer’in “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Özer: “Ahmet Özer’den Terörist Çıkmaz”

Mahkemede savunma yapan Ahmet Özer, suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“64 yıldır tek bir suç işlememiş biriyim. Belediye başkanı olunca mı terör örgütü üyesi oldum?

Ben hayatım boyunca şiddetin karşısında oldum. Barış süreci için elimden geleni yaptım.

Ahmet Özer’den terör örgütü üyesi çıkmaz; barışın ve birliğin teminatı çıkar.”

Özer, dosyada yer alan birçok delilin soyut ve zorlama olduğunu, günlük yaşamına dair harcamaların bile suçlama konusu yapıldığını savundu. Gizli tanık beyanlarına da tepki gösteren Özer, yargının tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

Mahkeme Kararını Açıkladı

Mahkeme heyeti, Ahmet Özer hakkında “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar verdi.

Kararın ardından Özer’in avukatlarının istinaf yoluna başvurması bekleniyor.