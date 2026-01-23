EGO Genel Müdürlüğü, Başkent’te toplu ulaşımı daha çevreci, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla araç filosunu güçlendirmeyi sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, filoya 8 adet yeni ve engelli erişimine uygun otobüs dahil edildi. Bu eklemeyle birlikte EGO’nun toplam otobüs sayısı 1938’e yükseldi.

Yetkililer, 2019 yılından bu yana filoya kazandırılan yeni otobüs sayısının ise 508’e ulaştığını belirtti. Yeni araçların hem çevre dostu özellikleri hem de erişilebilir tasarımıyla kent içi ulaşımda konforu artırması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım yatırımlarının önümüzdeki süreçte de devam edeceğini vurguladı.

