TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, Tapu Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinin 21, 22, 23 ve 24’üncü maddelerine sert tepki gösterdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Depremler sonrası zemin kaynaklı yıkımların acı sonuçlarını hatırlatan Alan, teklifin denetimi esas almak yerine etüt müelliflerine sınırlama ve ağır harçlar getirdiğini, bunun da hem kamu güvenliğini zayıflatacağını hem de binlerce jeoloji mühendisini işsizliğe sürükleyeceğini söyledi.

“DENETİME İLİŞKİN TEK BİR HÜKÜM YER ALMAMAKTADIR”

Son yıllarda yaşanan depremlerde zemin kaynaklı sorunlar nedeniyle binlerce yapının yıkıldığını ve on binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Alan, “Ülkemizde denetim sisteminin güçlendirilerek sorunun çözümü konusunda yol alınması gerekirken, kanun tasarısının 21’inci maddesi ile getirilen düzenleme tamamen ters yönde ilerlemektedir.” dedi.

Alan, tasarıyla zemin ve temel etütlerinin denetlenmesine ilişkin bir sistem kurulmadığını vurgulayarak, “Zemin ve temel etütlerinin denetimini yapacak kuruluşlara ilişkin bir düzenleme yapılması gerekirken, ‘zemin ve temel etütlerini icra eden’ ibareleriyle etüt ve proje müelliflerine sınırlama getirilmekte, denetime ilişkin ise tek bir hüküm dahi yer almamaktadır.” ifadelerini kullandı.

“DENETİM YERİNE MÜELLİFLER HEDEF ALINIYOR”

Kanun teklifinin 24’üncü maddesine de dikkat çeken Alan, “Bu Kanun kapsamında yapılacak yapıların zemin ve temel etütleri Bakanlıkça izin belgesi verilen zemin ve temel etüt kuruluşları tarafından yapılır hükmüyle, denetim hizmetleri yerine etüt müelliflerine yönelik bir düzenleme getirildiği açıkça görülmektedir.” diye konuştu.

Alan, aynı maddede yer alan hizmet bedeline ilişkin düzenlemenin ise jeoloji mühendislerine ağır bir ekonomik yük getirdiğini belirterek şunları söyledi: “Günümüze kadar mimari, statik, tesisat ve elektrik proje müelliflerinden herhangi bir harç alınmazken, zemin ve temel etüt hizmetlerini üreten jeoloji mühendisi proje müelliflerinden toplam hizmet bedelinin yüzde 14’ü ile yüzde 28’i arasında değişebilecek oranda Bakanlık tarafından harç alınması öngörülmektedir.”

Bu durumun eşitlik ilkesine açıkça aykırı olduğunu vurgulayan Alan, “Bakanlık, getirilen bu yüksek harç oranları ile zemin etüt bürolarının adeta en büyük ortağı haline getirilmiştir. Bu düzenleme modern bir ‘öşür vergisi’ niteliği taşımaktadır.” dedi.

“BİNLERCE JEOLOJİ MÜHENDİSİ İŞSİZ KALACAK”

Düzenlemenin sahadaki etkilerine de değinen Alan, “Yüksek harçlar, firma sayısı sınırlaması ve kota uygulamasıyla hangi ilde kaç firmanın kurulacağına, bu firmalarda kimlerin çalışıp çalışamayacağına Bakanlık karar verecektir. Bu durum, bugün odamıza tescilli yaklaşık 2 bin firmada çalışan binlerce jeoloji mühendisinin işsiz kalmasına yol açacaktır.” uyarısında bulundu.

ZEMİN LABORATUVARLARI İÇİN ‘UYGULANAMAZ’ DÜZENLEME

Kanun teklifinin 22 ve 23’üncü maddelerinin zemin laboratuvarlarını da çalışamaz hale getireceğini ifade eden Alan, “Zemin laboratuvarlarına, görevleri olmadığı halde numuneleri yerinde alma zorunluluğu getirilmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bu uygulama ile her sondajın başında gün boyu personel bulundurulması zorunlu hale getirilmektedir.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.