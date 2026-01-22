Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşlarımızın 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlarımızın 2025 yılı ek ödemelerini yarın hesaplarına yatırıyoruz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”
Kimler Zam Farkı Alacak?
Paylaşılan infografiğe göre ödemeler şu şekilde olacak:
-
4/C (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alan 2 milyon 519 bin 790 kişiye
Toplam 19,1 milyar TL zam farkı ödemesi
-
Emekli Sandığı kapsamında yeni aylık bağlanan 10 bin 321 kişiye
Toplam 2,7 milyar TL emekli ikramiyesi farkı
-
Harp ve vazife malulleri ile hak sahibi 58 bin 346 kişiye
2025 yılına ait toplam 1,8 milyar TL ek ödeme
Toplam Ödeme Tutarı Dikkat Çekti
Yapılacak ödemelerle birlikte Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlara milyarlarca liralık destek sağlanmış olacak. Ödemeler, 23 Ocak Cuma günü itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.