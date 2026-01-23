Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti dizisinde rol alan Doğukan Güngör ile oyuncu Ceyda Ersoy, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler sırasında her iki isme de uyuşturucu testi uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, yapılan testlerin pozitif sonuç verdiği iddia edildi. Test sonuçlarının dosyaya eklendiği, nihai değerlendirmenin savcılık ve adli tıp incelemelerinin ardından yapılacağı öğrenildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan diğer isimler:

  • Binnur Buse Alper
  • Merve Eryiğit
  • Veysel Avcı
  • Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
  • Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
  • Ece Cerenbeli
  • Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
  • Saniye Deniz
  • Lerna Elmas
  • Doğukan Güngör
  • Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
  • Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
  • Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
  • Ceyda Ersoy

Soruşturma sürerken, taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Muhabir: Haber Merkezi