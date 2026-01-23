Edinilen bilgilere göre, yapılan testlerin pozitif sonuç verdiği iddia edildi. Test sonuçlarının dosyaya eklendiği, nihai değerlendirmenin savcılık ve adli tıp incelemelerinin ardından yapılacağı öğrenildi.
Uyuşturucu testi pozitif çıkan diğer isimler:
- Binnur Buse Alper
- Merve Eryiğit
- Veysel Avcı
- Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
- Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
- Ece Cerenbeli
- Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
- Saniye Deniz
- Lerna Elmas
- Doğukan Güngör
- Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
- Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
- Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
- Ceyda Ersoy
Soruşturma sürerken, taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
