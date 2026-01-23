Edinilen bilgilere göre, yapılan testlerin pozitif sonuç verdiği iddia edildi. Test sonuçlarının dosyaya eklendiği, nihai değerlendirmenin savcılık ve adli tıp incelemelerinin ardından yapılacağı öğrenildi.

Uyuşturucu testi pozitif çıkan diğer isimler:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Veysel Avcı

Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

Ece Cerenbeli

Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

Saniye Deniz

Lerna Elmas

Doğukan Güngör

Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

Ceyda Ersoy

Soruşturma sürerken, taraflardan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.