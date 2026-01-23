Çankaya ilçesindeki bir otelde düzenlenen organizasyonda konuşan Şanal, öncelikli hedeflerinin altyapıyı güçlendirmek olduğunu vurguladı. “Futbolcuların doğru bir maaş skalasıyla ligde ilk 10’da kalmayı hedefliyoruz. Gençlerbirliği, her zaman vizyoner bir kulüp olduğu için önümüzdeki yıllarda da Avrupa’ya gideceğimize, orada kulübün bayrağını dalgalandıracağımıza eminim” ifadelerini kullandı. Şanal, önümüzdeki önemli maçları kazanmanın takımın puan durumunu yukarı taşıyacağını belirtti ve özellikle Antalyaspor maçının önemine dikkat çekti.

Yönetim Şampiyonlar Ligi Kriterlerini Hedefliyor

Şanal, Gençlerbirliği yönetimini Şampiyonlar Ligi standartlarıyla kıyaslayarak, kulübün mali disiplin ve kültürel değerler açısından güçlü bir kadroya sahip olduğunu belirtti:

“Arda başkanımız, Şampiyonlar Ligi gibi bir yönetim oluşturdu. Burada çok önemli kişiler var. Sadece maddiyatla ölçülen bir durum değil; kulübün kültürünü bilen, yıllardır görev alan abilerimiz, kardeşlerimiz de var. Yönetimdeki arkadaşların çalışan sayısı toplamda 30 bine yakın.”

Zuzek Konusu Tamamlandı

Sloven futbolcu Zan Zuzek’in geleceğine ilişkin soruya yanıt veren Şanal, oyuncunun Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşamadığını belirterek, “Zuzek konusu kapandı. Biz Amed Sportif Faaliyetler ile anlaştık fakat onlar oyuncuyla anlaşamadı” dedi.

Onyekuru Takımda Kalacak

Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru hakkında çıkan transfer iddialarına değinen Şanal, oyuncunun antrenman performansından memnun olduklarını ve takımda kalmasını istediklerini ifade etti:

“Onyekuru’nun Gençlerbirliği ile ismi bütünleşirse hem marka değeri olarak hem de bize katacaklarıyla iyi bir noktaya geleceğini düşünüyoruz.”

Atletico Madrid İddialarına Yanıt

Şanal, Atletico Madrid’in Gençlerbirliği altyapısından futbolcu inceleme haberlerine ilişkin olarak da şu açıklamayı yaptı:

“Kesinlikle bize ulaşan mail veya resmi başka bir durum yok. Bu tür haberlerde öncelikle kulübümüzün resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını dikkate almak çok daha doğru olacaktır.”

Gençlerbirliği’nin hem ligde başarı hem de Avrupa hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, kulüp yönetimi ve altyapı politikalarıyla desteklenmeye devam ediyor.