Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası'nın (DGD-SEN) paylaşımlarına göre, çalışanları etkileyen ağır çalışma koşulları, düşük ücretler ve yetersiz zam tekliflerine karşı Adana ve İstanbul (Esenyurt) başta olmak üzere çeşitli yerlerde eylemler düzenliyor.

DGD-SEN’in sosyal medya paylaşımlarına göre Migros depolarında çalışan işçiler, mevcut ücretleri insan onuruna yaraşır koşulların çok altında bulduklarını belirterek seslerini yükseltiyor. Eylemlerin merkezinde, özellikle Esenyurt’taki dağıtım merkezinde çalışan işçilerin talepleri yer alıyor. İşçiler, net ücret artışı, daha iyi çalışma koşulları, işçi sağlığı ve güvenliği gibi taleplerini dile getiriyor.