Başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora’nın Mert Turak’la birlikte rol aldığı Eşyanın Tabiatı tiyatro oyununun galasına katıldı.

Şok bir finalle sona eren oyunun sonunda duygulanan Ulusoy, Malbora ve Turak’ın performanslarını ayakta alkışladı. Malbora’nın ilk tiyatro deneyimi olan oyunun galasına, oyuncunun okul arkadaşı da bebeğiyle birlikte katılarak destek verdi.

Eşyanın Tabiatı galası, ünlü isimlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler arasında yer aldı.