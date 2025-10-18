Keçiören Belediyesi’nin ücretsiz olarak hayata geçirdiği Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları’nda (KEÇMEK) 2025–2026 eğitim dönemi başladı. Alanında deneyimli usta öğreticiler tarafından verilen kurslarda, yeni dönemin ilk derslerinde kursiyerler bir araya geldi. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak başlayan eğitimlerden kadınlar ve erkekler ücretsiz şekilde yararlanabiliyor.

Kişisel gelişim ve mesleki beceri bir arada

KEÇMEK, her yaş grubundan vatandaşa yeni yetenekler kazandırmayı ve mesleki donanımlarını geliştirmeyi amaçlıyor. Bilişim teknolojileri, el sanatları, kişisel gelişim, güzellik ve saç bakım hizmetleri gibi birçok alanda düzenlenen kurslar sayesinde kursiyerler hem üretkenliklerini artırıyor hem de sosyal yaşama daha aktif biçimde katılım sağlıyor.

Eğitimde eşitlik ilkesiyle herkese fırsat

Keçiören Belediyesi, “herkese eşit hizmet” anlayışıyla vatandaşların ilgi ve yeteneklerine uygun alanlarda ücretsiz eğitim almasına imkân tanıyor. Yoğun ilgi gören kurslar, ilçede eğitime, üretime ve sosyal kalkınmaya verilen önemin en güzel göstergelerinden biri oldu. KEÇMEK, yeni dönemde de bilgi, üretim ve dayanışmayı bir araya getiren önemli bir merkez olmayı sürdürüyor.