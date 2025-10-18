Artvin’in Ardahan sınırındaki ilçesi Şavşat, doğal güzellikleri, gölleri, ahşap mimarisi, milli parkları, yaylaları ve zengin yaban hayatı ile dört mevsim farklı güzellikler sunuyor. “Sakin şehir” (Cittaslow) unvanına sahip olan ilçe, özellikle sonbaharda doğanın büründüğü sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının ilgi odağı haline geliyor.

Doğada renk değişiminin başladığı Şavşat’ta, Pınarlı köyü gibi noktalara düzenlenen turlarla gelen yerli ve yabancı turistler, bazı bölgelerde sonbahar ve kışı aynı anda yaşama fırsatı buluyor.

Turizm rehberi Alp Demirkaya, bölgede ekoturizm turları düzenlendiğini belirterek, “Mayıs ayı itibarıyla sezonu açıyoruz ve yaylalara turlar düzenliyoruz. Şimdi ise sonbaharın en güzel renklerinin görüldüğü Şavşat’tayız. Doğası öyle büyüleyici ki, bazen anlatmaya gerek kalmıyor. Gelen turistler doğadan çok memnun” dedi.

Ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını söyleyen Demirkaya, “Şavşat’ta 65 köy var ve hepsi birbirinden güzel. Coğrafyası, insanı ve kültürüyle burası muazzam bir yer. Burada rehberlik yaptığım için mutluyum. Her koşulda doğadayız ve misafirlerimizi az bilinen, keşfedilmemiş güzelliklere götürüyoruz” ifadelerini kullandı.