İstanbul, Gaziosmanpaşa'da bir parkta silahlı saldırıya uğrayan H.D. (17) isimli genç bacaklarından yaralandı. Saldırgan, plakası sprey boyayla kapatılmış araçla olay yerinden kaçtı.

Olay, 15 Ekim günü saat 23.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, H.D. isimli genç, parkta oturduğu sırada plakası spreyle boyanmış araçla gelen maskeli 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay sonrası geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ ve sol bacaklarından yaralanan H.D., ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede 2 adet 9 mm boş kovan ve 1 adet mermi çekirdeği bulundu. Polis ekiplerinin saldırganın kimliğini tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.