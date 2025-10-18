Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde 150 dekarlık alanda dededen kalma şeker pancarı üretimi yapan 3 çocuk babası Mahmut Tuncer (34), bu yıl gerçekleştirdiği hasatta yaklaşık 1500 ton pancar bekliyor. Tuncer, “Şeker pancarını bizim dedelerimizden babalarımıza babalarımızdan da bizlere gelerek üretim yapmaktayız” dedi. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay (71) ise “6 il 41 ilçe 500 köyde 14 bin çiftçiyle şeker pancarı üzerine sözleşmeli üretim yapıyoruz. Bu seneki ekilen alan 570 bin dekar bir alan ve toplam bu alanda üretilecek pancar 3 milyon 400 bin ton olarak gerçekleşiyor. Bunun sonucunda da 473 bin ton şeker elde etmeyi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İç Anadolu’nun verimli topraklarında üretilen ve Türkiye’de büyük bir öneme sahip olan şeker pancarı hasadı Kayseri'de başladı. Bu yıl 6 il de 14 bin işçiyle 570 bin dekar alanda hasadı yapılacak pancarlar, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal’da bulunan şeker fabrikalarına götürülecek. Burada çeşitli işlemlerden geçecek pancarlar, gıda başta olmak üzere birçok sektörde kullanılacak.

Yeşilhisar ilçesinde dededen kalma şeker pancarı üreticiliği yapan 3 çocuk babası Mahmut Tuncer (34), modern yöntemlerle pancar sökümüne başladı. 150 dekarlık alanda üretim yapan Tuncer, hasatta 1500 ton pancar bekliyor. Şeker pancarının doğaya ve çevreye faydalı bir bitki olduğunu belirten Tuncer, “Şeker pancarını bizim dedelerimizden babalarımıza babalarımızdan da bizlere gelerek üretim yapmaktayız. Bu bizim dede mesleğimizdir. Maksimum verim almak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir ormanlık alanda ağacın ürettiği oksijen deposuyla şeker pancarını kıyaslarsak tamamen 3 katı üretim yapmakta” dedi.

‘BABALARIMIZ ESKİDEN ELLE SÖKERLERDİ’

Erciyes Dağı’nın yer altı suları açısından önemli bir kaynak olduğunu belirten Tuncer, “Yer altı sularımızı da besleyen ve buradaki hava sıcaklığını belirleyen çok bir önemli faktördür. Biz şeker pancarına 22 Nisan'da ekime başlamış olup ta ki 15 Eylül'e kadar emek veriyoruz. Babalarımız eskiden bunu elle sökerlerdi. Ama son 20 senede kendinden bilgisayarlı tekli ve 6’lı söküm makinesiyle hasat ediyoruz. Biz bu fiyatlarla eğer pancardan ve şekerden randıman alırsak ekmek yeriz. Bu işe başladığımda 5-6 yaşında babamın yanında büyüdüm. Çocukluğumda gençliğimde hep babamın yanında geçti. Biz bu işi severek yapıyoruz. Severek yapacaklarsa bu işte ekmek de var para da var huzur da var mutluluk da var. İnsanların hepsi şehir hayatına değil de biraz daha üretime hem devletimize hem milletimize hem vatanımıza faydalı olabilmek için gece gündüz çalışıp burada ekmeğimizin peşindeyiz ve bütün arkadaşlarıma da tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

‘ŞEKER PANCARI TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR ÜRÜN’

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay (71) ise “Şeker pancarı çiftçi için stratejik bir ürün ama Türkiye içinde stratejik bir ürün. Çünkü şeker pancarı sayesinde özellikle Orta Anadolu'da şeker pancarı üretilen 58 ilde diğer tarımsal faaliyetlerde ancak yapılabiliyor. O nedenle şeker pancarına ve çiftçisine sahip çıkmak lazım. Geçen hafta itibariyle şeker pancarı fiyatı önce 2 bin 975 olarak daha sonra sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu kararla 3 bin 100 lira olarak belirlendi. Şekere muadil ürünler olarak görülen yüksek yoğunluk tatlandırıcı ve nişasta bazlı şekerin mutlaka Türkiye'de kullanımının kontrol edilmesi lazım. İnsan sağlığına zararlı bu tür ürünlerin kullanılmasının engellenmesi lazım. Nesillerimizi korumak açısından önemli. Doğal şeker, şeker pancarından üretiliyor Türkiye'de. Onun için doğal şekeri ön plana çıkarmak gerekiyor. Buna hep beraber sahip çıkmak lazım” diye konuştu.

‘ŞEKER PANCARI SIFIR ATIKLA ÜRETİLEN BİR ÜRÜN’

Kayseri Şeker Fabrikası’nın, Kayseri, Boğazlıyan ve Turhal'da 3 fabrikası olduğunu aktaran Akay, “6 il 41 ilçe 500 köyde 14 bin çiftçiyle şeker pancarı üzerine sözleşmeli üretim yapıyoruz. Bu seneki ekilen alan 570 bin dekar bir alan ve toplam bu alanda üretilecek pancar 3 milyon 400 bin ton olarak gerçekleşiyor. Bunun sonucunda da 473 bin ton şeker elde etmeyi ümit ediyoruz. Bu 473 bin ton şeker, Türkiye'deki toplam belirlenen kotanın yüzde 17'sine tekabül ediyor. Kayseri Şeker Fabrikası bu yönüyle, Türk Şeker’den sonra Türkiye'de 2’nci sırada yer alıyor. Yeşilhisar bölgemizde ise bu sene 41 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleşti. 290 bin ton kotası var. İnşallah verimlilik sayesinde 330 bin ton gibi bir pancar elde etmeyi ümit ediyoruz. Şeker pancarı sıfır atıkla üretilen bir ürün aynı zamanda. Bu ürünler ilaç sanayinden tutun da yem sanayine varıncaya kadar her türlü sektörde kullanılabiliyor. Bir dekar şeker pancarı aşağı yukarı 3 dekarlık bir ormanın ürettiği kadar oksijeni üretiyor. Bu yönüyle de baktığınız zaman çevre dostu bir ürün” dedi.