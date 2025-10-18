Pursaklar Belediyesi, iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getirerek istihdama destek olmaya devam ediyor. Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İstihdam Şefliği, belediye hizmet binasında düzenlenen buluşmada vatandaşlara yüz yüze iş görüşmesi imkânı sundu.

“İstihdam köprüleri kuruyoruz”

İstihdam odaklı projelerin kararlılıkla sürdüğünü belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, “İş arayan hemşehrilerimiz ile işverenleri bir araya getirerek istihdam köprüleri kuruyoruz. Amacımız sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, vatandaşlarımızın gelecekteki iş güvencelerine de katkı sunmaktır. Her bireyin iş sahibi olması bizim en büyük mutluluğumuzdur. Esnaflarımız ve işletmelerle sürekli iletişim halindeyiz. İlçe halkımıza mesleği olsun ya da olmasın yeni iş fırsatları sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

147 kişi çağrıldı, 42 kişi görüşmelere katıldı

Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada, Ankara Havalimanı’nda faaliyet gösteren bir firma için 50 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Pursaklar Belediyesi’nin daveti üzerine 147 kişi görüşmeye çağrıldı; sosyal medya üzerinden haberdar olup gelenlerle birlikte toplam 42 kişi iş görüşmelerine katıldı.

Görüşmelerin ardından firma yetkililerinin yapacağı değerlendirme sonucunda uygun bulunan adayların işe yerleştirileceği belirtildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, bu tür organizasyonların iş bulma sürecine büyük katkı sağladığını ifade ederek Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’e istihdam konusundaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.