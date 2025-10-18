Haymana Belediyesi, ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve tarihî mirasını tanıtmak amacıyla önemli bir çalışma başlattı. Türkiye’nin en büyük kaplıca tesislerinden biri olan Tarihi Haymana Kaplıcaları’nın yeniden hizmete girmesinin ardından, ilçenin kültürel ve tarihî değerlerini ön plana çıkaran bir tanıtım atağı başlatıldı.

Dört farklı gezi rotası hazırlandı

Yeni projede ikisi günübirlik, ikisi konaklamalı olmak üzere dört farklı rota oluşturuldu. Böylece sadece kaplıca turizmine değil, ilçenin askeri geçmişine, doğal güzelliklerine ve kültürel mirasına da dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Sakarya Meydan Muharebesi’nin izinde

Askeri tarih turizmi kapsamında hazırlanan güzergâhlarda Sakarya Meydan Muharebesi’nin geçtiği alanlar yer alıyor. Günübirlik rotada Yenikent Meydanı, Papazın Evi, Çaldağ Müzesi, Şehitler Çeşmesi, Şehit Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan Şehitliği, Mangal Dağı, Evliyafakı Şehitliği ve Eskikışla Hastanesi Şehitliği bulunuyor.

Konaklamalı ziyaretçiler ise Çaldağ ve Güzelcekale rotalarını tercih edebilecek. Bu rotalarda Karahoca Camii, Çalış Atatürk Evi, Sığırcık Çiftliği ve Kale Grotto gibi önemli noktalar gezilebilecek. Belediye, ziyaretçilere konforlu bir deneyim sunmak amacıyla güzergâh üzerinde tuvalet, dinlenme ve yemek alanları oluşturuyor.

Kültür rotasıyla tarihî dokular öne çıkıyor

Belediye, askeri temalı rotaların yanı sıra kültürel mirası da kapsayan “Kültür Rotası”nı hayata geçirdi. Bu rotada Kapalı Cezaevi, Eski Osmanlı Redif Taburu, Roma Mezar Taşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı, Haymana Merkez Camii, Papazın Evi, Cimcime Sultan Türbesi ve Tarihi Kaplıca gibi duraklar yer alıyor.

Yeni duraklar eklenecek

Yakın zamanda Gavurkale, Başdeğirmen Mesire Alanı ve çevre köylerdeki cami, kale ve mağaralar da rotalara eklenecek. Haymana Belediyesi, bu çalışmalarla ilçenin sahip olduğu kültürel ve tarihî zenginliği daha geniş kitlelere tanıtmayı ve bölge turizmine yeni bir canlılık kazandırmayı hedefliyor.