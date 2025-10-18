Dünyanın en popüler YouTuber’ı MrBeast, milyonlarca takipçisini bu kez finans dünyasında buluşturmayı planlıyor. Gerçek adı Jimmy Donaldson olan MrBeast, “MrBeast Financial” adlı yeni bir marka kurmak için resmi başvuruda bulundu.

Business Insider’ın haberine göre yeni oluşum; finansal danışmanlık, dijital cüzdan, kredi yönetimi, yatırım araçları ve kripto para alım-satımı gibi hizmetler sunacak. Marka başvurusu aynı zamanda mobil bankacılık ve sigorta alanlarını da kapsıyor.

Henüz lansman tarihi açıklanmasa da MrBeast’in ekibi, proje için bir fintech şirketiyle iş birliği yapmayı planlıyor. Kripto para ve finans sektörünün yüksek regülasyon gerektirmesi nedeniyle çalışmaların dikkatle yürütüldüğü belirtildi.