Farkındalığı Gücü Derneği üyeleri, Ankara'nın Nallıhan ilçesine gezi düzenledi. İlçenin tarihi ve turistik yerlerini gezen dernek üyeleri, yetkililerden bilgi aldı.

Derneğin yönetim kurulu üyesi Dilek Karakuş, dernek olarak Ankara'nın ilçelerini gezerek hem meme kanserinde erken teşhisin önemini anlatmaya çalıştıklarını hem de ilçeleri tanımak istediklerini belirtti.

Bu kapsamda Nallıhan'ın turizm alanlarını gezdiklerini anlatan Karakuş, 'Nallıhan Kuş Cenneti'ni gördük. Sarıyar Barajını gezdik. Tapduk Emre'nin türbesini ziyaret ettik. Tarihi Kocahan'ı tanıdık. Nallıhan Belediye binasının 1864 yılında yapıldığını öğrendik. Harika bir geziyle Nallıhan'ı tanıdık. Bize Nallıhan'da yardımcı olan Nallıhan Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Yurdal Yazıcı'ya teşekkür ederim.' ifadesini kullandı.