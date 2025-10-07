Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, 29 Ağustos 2025’te Nallıhan Aile Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Bu açılışla birlikte Başkent’teki Aile Yaşam Merkezi (AYM) sayısı 15’e ulaştı.

3 bin 784 metrekare üzerine kurulan 4 katlı merkez

Hacıbey Mahallesi’nde inşa edilen Nallıhan Aile Yaşam Merkezi, 3 bin 784 metrekarelik alana sahip ve 4 katlı olarak tasarlandı. Merkez, tüm yaş gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve sportif imkânlar sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, dijital oyun ve teknoloji alanlarını desteklemek amacıyla başlattığı E-Spor Merkezleriprojesine Nallıhan’ı da ekledi. Böylece Başkent’teki altıncı e-spor merkezi Nallıhan AYM bünyesinde hizmet vermeye başladı.