Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. M.S.D. (33) yönetimindeki 01 BAK 994 plakalı hafif ticari araç ile M.A. (33) kontrolündeki 34 BHL 471 plakalı hafif ticari araç, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücülerden M.S.D.’nin hafif sıyrıklarla atlattığı kazada diğer araçta sıkışan sürücü M.A. ile yolcu konumundaki Hasan A. ve Ramazan Alkan, itfaiye erleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı olan sürücü M.A. ile Hasan A., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Alkan'ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü M.S.D.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)