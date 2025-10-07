Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur, yaşadığı sağlık sorunları ve kişisel nedenler sebebiyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Sungur, kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını kamuoyuyla paylaştı.

Sungur açıklamasında, “Asırlık çınar Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başkanlığına geldiğim günden bu yana en büyük hedefim, bu güzide kulübü hak ettiği yere yani yeniden Süper Lig’e taşımak oldu. Bu başarıyı camiamıza yaşatmak hayatımın en anlamlı gururlarından biri olarak kalacak” ifadelerini kullandı.

Kulüp için büyük fedakârlıklarda bulunduğunu belirten Sungur, “Bir süredir yaşadığım sağlık sorunları ve kişisel meselelerim nedeniyle başkanlık görevimden ayrılma kararı aldım. Görev sürem boyunca yanımda olan yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, futbolcularımıza ve büyük Gençlerbirliği taraftarına teşekkür ediyorum” dedi.

Sungur, görev süresince yönetim kurulu üyeleriyle uyum içinde çalıştığını vurgulayarak, “Kulübümüzün köklü tarihine ve değerlerine layık olmak için büyük gayret gösterdik. Ayrılırken kalbimin bir parçasını burada bırakıyorum. Gençlerbirliği’nin bundan sonra da büyük başarılara imza atacağına tüm kalbimle inanıyorum” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.