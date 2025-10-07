Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, son iki aydır çekimleri Şanlıurfa’da devam eden “Halef: Köklerin Çağrısı”dizisinde canlandırdığı “Yıldız” karakteriyle izleyicilerden tam not aldı. İlk kez şehir dışında bir projede yer aldığını belirten Yılmaz, Urfa’da geçirdiği zamanı ve yaşadığı deneyimleri anlattı.

Yılmaz, “İlk defa şehir dışı bir projede çalışacaktım. Daha önce Urfa’da da hiç bulunmamıştım. Bu benim için bir maceraydı ama hem Yıldız karakterini hem de Urfa’yı çok sevdim” dedi.

Set dışında zaman buldukça Göbeklitepe ve Balıklıgöl gibi tarihi yerleri gezdiğini anlatan oyuncu, “İnsanlık tarihiyle ilgili edindiğim bilgiler, tarihi lokasyonlar ve unuttuğumuz manevi değerleri yeniden hatırlamak beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

“Hak ettiği hayatı yaşayaman kadınları düşündüm”

Sosyal medyada her bölümdeki performansıyla gündem olan Biran Damla Yılmaz, “Yıldız karakteri üzerinde çalışırken, kendimi onun yerine koyduğumda çok etkilendim. Kadın olmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha fark ettim. Bu yüzden tüm hayalleri olan, hak ettiği hayatı özgürce yaşamak isteyen kadınları düşünerek bu karakteri canlandırdım” diyerek rolüne duygusal bir bağ kurduğunu dile getirdi.