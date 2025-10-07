İsrail’in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistleri, Türkiye’ye güvenli bir şekilde getirildi. THY uçağı, Ürdün’ün başkenti Amman’daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı’ndan saat 16.35’te hareket ederek, 18.50’de İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Aktivistler İstanbul’da karşılandı

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı. TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri, apronda aktivistlere çiçek takdim etti. Aktivistler daha sonra otobüsle havalimanı önüne götürüldü.

15 Türk vatandaşı da aralarında yer aldı

İsrail’in saldırdığı Küresel Sumud Filosu, işgal altındaki Batı Şeria’dan Ürdün’e geçiş yapmıştı. Ürdün’e geçen aktivistler arasında 15 Türk vatandaşı bulunuyordu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan teşekkür mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, aktivistlerin Türkiye’ye getirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı:

“Küresel Sumud Filosu’nda yer aldıkları için siyonist İsrail tarafından alıkonulan 14 vatandaşımız daha sağ salim Türkiye’ye ulaştı. Gazze ve adalet için mücadele eden insanlık cephesinin her bir kahramanına teşekkür ediyoruz.”

Küresel Sumud Filosu nedir?

Küresel Sumud Filosu, İsrail’in ablukasını kırmak ve Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan en büyük filo olma özelliğine sahip. 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşan filo, İsrail ordusunun saldırısına uğradı. İsrail, filoya ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti Ketziot Hapishanesi’ne nakletti.

Filonun amacı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve uluslararası farkındalık yaratmak olarak öne çıkıyor.