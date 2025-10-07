Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde beklenen büyük depreme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Üşümezsoy, “Marmara’da 7.8 büyüklüğünde bir depremin olabilmesi için 400 kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre derinliğinde bir yüzeyin yırtılması gerekir. Ancak Marmara Denizi’nin uzunluğu 150 kilometreyi geçmiyor, ayrıca 10 kilometre derinliği olmayan yerler de var. Bu nedenle bu büyüklükte bir deprem jeolojik olarak mümkün değil” dedi.

Üşümezsoy, Marmara’daki fay sisteminin bu ölçekte bir kırılmaya elverişli olmadığını vurgulayarak, “Burada 10 bin kilometrelik bir yüzeyin yırtılması mümkün değil. Gerçekçi senaryolar 7.0 ile 7.2 büyüklüğü arasındaki depremleri gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Üşümezsoy, olası bir depremde en büyük riskin büyüklükten ziyade zemin zafiyeti ve yapı stoku olduğunu belirterek, “Depremin kaç büyüklüğünde olacağından çok, binaların buna nasıl dayanacağına odaklanmamız gerekiyor” diye konuştu.