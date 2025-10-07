SÜMER TAŞKIRAN

Türkiye Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Başkanı Kurtuluş Kara, ANFA Altınpark’ta düzenlenen görkemli törenle Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Servisçi esnafına “Birlik ve Dayanışma” çağrısı yapan Kara, maliyetlerle mücadeleden dijital dönüşüme kadar birçok yeniliği hayata geçirme sözü verdi.

ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen geniş katılımlı törende, TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı’na adaylığını coşkulu bir kalabalıkla açıkladı. Servisçi esnafı ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, sektörün kanayan yaraları bir kez daha gündeme taşındı. C plaka düzenlemesi, korsan taşımacılık, akaryakıt maliyetleri ve hukuksuz rekabet gibi başlıklar öne çıktı. Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından geçmiş dönem sorunlarını ve yapılan çalışmaları anlatan kısa videolar izlendi.

“AYNI YOLDA EKMEK KAZANAN BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Konuşmasına meslektaşlarına seslenerek başlayan Kurtuluş Kara, birlik ve dayanışma mesajı verdi: “Hepimiz sabahın erken saatlerinde direksiyon başına geçen, Ankara’nın çocuklarını ve çalışanlarını güvenle taşıyan büyük bir ailenin fertleriyiz. Artan maliyetler, akaryakıt fiyatları, yedek parça giderleri ve korsan taşımacılık sorunları artık hepimizin ortak derdi haline gelmiştir.” Kara, esnafın yalnız bırakıldığını vurgulayarak, “Bizi gerçekten temsil edecek güçlü bir oda yönetimi kurma zamanı geldi” dedi.

“YOLUMUZ BİRLİK VE DAYANIŞMA YOLU”

Kurtuluş Kara, hedeflerini “Maliyetlerle mücadele, hakların korunması, dijitalleşme ve sosyal dayanışma” başlıklarıyla özetledi. Kara, ayrıca akaryakıt, sigorta ve yedek parça giderlerinde toplu anlaşmalarla indirim sağlanacağını belirtti.

PLAKA VE GÜZERGÂH HAKLARI

Ankara dışı plakalı araçların haksız rekabetine son verileceğini, korsan taşımacılıkla kararlılıkla mücadele edileceğini vurgulayarak, “C plaka sahibi esnaf, evini, tarlasını satarak bu aracı aldı. Ankara merkezinde 81 ilden gelen araçların denetimsiz çalışması kabul edilemez. Bu konuda yasal ve idari adımları ivedilikle atacağız" ifadelerine yer verdi.

DİJİTAL ODA DÖNEMİ

Kara, oda hizmetlerinde dijitalleşmeye gidileceğini belirtti: “Artık işlemler online yapılacak, esnaf zamandan kazanacak. Yeni ve modern bir oda binasıyla tüm hizmetleri tek çatı altında toplayacağız.”

“ESNAFIMIZIN HEM YÜZÜ HEM GÜVENCESİ OLACAĞIZ”

Kurtuluş Kara, sadece hizmet değil, dayanışma odaklı bir oda anlayışı vaat etti: Kara, “Kaza, arıza, cenaze veya düğün fark etmez; üyemizin her anında yanında olacağız. Çekici hizmetini hızlandıracağız. Sevinçleri çoğaltan, dertleri paylaşan bir oda olacağız" dedi. Genç esnafa destek vurgusu yapan Kara, yeni başlayan servisçilere finansman kolaylığı ve rehberlik sunacaklarını, kredi işlemlerinde aracılık yapacaklarını söyledi.

“MASADA DEĞİL, SAHADA DİREKSİYON SALLAYAN BİRİYİM”

“Ben sizin gibi direksiyon başında alın teri döken bir kardeşinizim. Masada değil, sahada büyüdüm. Bugün bu göreve talipsem, bu camianın içinden geldiğim için. Sorunlarımızı çözmeyen değil, çözüm üreten bir oda kuracağız.”

Kara, seçim sürecinin sıradan bir başkanlık yarışı değil, “esnafın geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası” olduğunu belirtti. “Birlik olursak önümüzde hiçbir engel duramaz. Gelin el ele verelim, odamızı hepimizin gurur duyacağı bir yapıya kavuşturalım.”

“SERVİSÇİLER TÜRKİYE’NİN GELECEĞİNİ TAŞIYOR”

Kara, konuşmasının sonunda duygusal bir mesajla sözlerini tamamladı: “Sizler devletimiz için de bizler için de çok değerlisiniz. Çünkü servisçi esnafı, Türkiye’nin hem bugünü hem de yarınını taşıyor.”