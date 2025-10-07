Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaklaşan Rize Gastro Günleri öncesinde düzenlenen ön bilgilendirme toplantısında Rize’de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda ilk olarak Belediye Başkanı Rahmi Metin, 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. Rize Gastronomi Etkinliği hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Belediye Başkanı Rahmi Metin konuşmasında, bu yıl “Aromatik Mutfak Yeşil Sofra” mottosuyla düzenlenecek etkinliğin, içeriği, değerleri ve dikkat çektiği konularla hafızalara kazınacağını belirtti.

Başkan Metin, “Bu yıl Rize’de kurulacak sofrada yalnızca yemekler değil; doğanın hikâyesi, emeğin alın teri ve geleceğe dair umut da paylaşılacak.” ifadelerini kullandı.

10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 5. Rize Gastronomi Etkinliği’nin, “tat tasarımcısı şefleri, sürdürülebilirlik uzmanlarını, ekonomistleri, akademisyenleri ve bölgenin yeşil aktörlerini dünyanın en büyük Aromatik Yeşil Sofrasında ağırlayacağını” vurgulayan Metin, etkinliğin “yeşil etkili bir mutfak için işbirliği, motivasyon ve ilham yaratacağını” söyledi.

“Rize’nin tohumdan toprağa, topraktan sofraya ve küresel pazarlara uzanan deneyimini paylaşmak, potansiyel ve fırsatlara dikkat çekmek üzere dünyanın en aromatik ve sağlıklı sofrasını kurmak için gün sayıyoruz” diyen Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her lokmada Karadeniz’in serin nefesi, her tattığımız yemekte doğanın derin sesi duyulacak. Bu eşsiz yolculuğa renk, değer ve ilham katacağına inandığımız pek çok isim üç gün boyunca atölyeler, söyleşiler, sanatsal etkinliklerle bizlerle olacak. Dağların serinliğinden denizlerin tuzuna, yüzyılların taşıdığı tatlardan geleceğin mutfaklarına uzanan bir serüven sizleri bekliyor. Sadece ünlü şefleri değil bölgenin tüm renkleri, dağlardan denizlere yüzlerce yıllık tatları ve hatta mutfak kültürünün temelini teşkil eden coğrafyanın kaderini ve tekniklerini anlatan unsurlar da üç gün boyunca bizimle olacak.”

Aromatik Mutfak Yeşil Sofra, Şimşir’e Vefa İle Başlayacak

Programın, dünyada çok az bölgede yetişen ve dünyanın en köklü, bilge ağaçlarından biri olan şimşir ağacına vefa ile başlayacağını belirten Metin, “Şimşir ağacının asırlık gövdesi, Rize’nin köklü mutfak geleneğine saygının simgesi olacak.” dedi.

“Mavi Ayak İzi Sıfır Rize’nin” Sürdürülebilir Mutfağına Dikkat Çekilecek

Metin, Rize mutfak kültüründeki temel bileşenlerin, dünyada mavi su ayak izi nötr olan nadir ürünlerden oluştuğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Mutfağımızdaki tüm hammaddeler yeraltı suyu kullanmadan, yalnızca yağmur suyu ile yetişen ürünlerden yapılıyor. Bu da bizi dünyada gıda kırılganlığı en güçlü şehirler arasında üst sıralara yerleştiriyor. Rize’nin mutfağı, gökyüzünden düşen her damla ile hayat bulan eşsiz bir sofranın adı. Aynı zamanda, programdaki söyleşi ve atölyelerde mutfağımızın sağlık yönünü de ortaya koyacağız.”

Yeşil Halı Seremonisiyle Yeşil Sofra’ya Yolculuk

Bu yılki etkinlikte “Yeşil Halı Seremonisi”, mavi ekonomiye dikkat çeken “Paha Biçilemez Mavi” enstalasyonu, “Yeşil Etkili Demli Sohbetler”, “12 İlçe 12 Sofra” gibi zengin içeriklerin yer alacağını belirten Metin, “Ziyaretçilerimizi çevre, iklim, sanat aktiviteleri, tat keşifleri ve sanatsal yaratımlar ile çok katmanlı bir deneyim yolculuğu bekliyor.” dedi.

Metin, “Rize’nin sağlıklı mutfak kültürüne, sürdürülebilir sofrasına dikkat çekmek amacıyla 10 Ekim Cuma akşamı dünyada bir ilk olarak Yeşil Halı Seremonisiyle Yeşil Sofra Rize’yi kuracağız. Amacımız iklim dostu beslenme kültürüne, sürdürülebilirliğe dikkat çekmek. Bu halıdan geçmek, yalnızca bir törenden ibaret olmayacak; iklim dostu bir geleceğe doğru atılan ilk adım olacak.” ifadelerini kullandı.

12 İlçe 12 Mutfak İle Yerel Kadınlar Şeflerle Aynı Sahnede Yemek Yapacak

Başkan Metin, bu yılki etkinliğin en özel yönlerinden birinin, yerel kadınların profesyonel şeflerle birlikte yemek yapması olduğunu belirtti.

“Türkiye’de ilk defa bir hafta boyunca Türkiye’nin önemli şef akademisyenleriyle 12 ilçemizde kadınlar birlikte yemek yaptılar. Şefler bağda, bostanda yerel kadınlarla birlikte hasat yaptı, yemekler hazırladı. Son yıllarda bilim insanları tarafından da önerilen Rize’nin yeşil sofrasını oluşturan gelenekler, hammaddeler, üretim teknikleri yerel kadınlar ve profesyonel şeflerin elinde bölge mutfak mirasını geleceğe taşıyacak şekilde profesyonelce reçetelendirilerek kaybolmaktan kurtarıldı.” dedi.

Türkiye 10-12 Ekim’de Rize’de Buluşuyor

Metin, 5. Rize Gastronomi Etkinliği’nin farklı içerik, konu ve konuklarıyla tüm ziyaretçilerine kapılarını aralamak için gün saydığını belirterek, “Tüm Türkiye’yi 10-12 Ekim’de Aromatik Yeşil Rize Sofrasında buluşmaya davet ediyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş: “Her Yıl Üzerine Koyarak Büyüyen Bir GastroRize ile Karşı Karşıyayız”

Toplantının ikinci konuşmasını yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Gastro Günleri’nin kente kattığı değeri vurguladı.

“Bundan önceki iki Gastronomi Günleri’nde de bu süreci birlikte paylaşarak başlatmıştık. Değerli başkanımız bu yılki GastroRize’nin konseptiyle ilgili detaylı bilgi verdi. Özellikle ilçeler bazında mutfakların ön plana çıkması, geçen seneye fark katan önemli unsurlardan biriydi.” dedi.

Vali Baydaş, bu yılki etkinlikte önemli bir yeniliğin hayata geçirileceğini belirterek, “Şeflerimizin yöresel reçeteleri yazılı hale getirmesiyle yöremize ait ürünlerimiz hem belgelenmiş hem de uygulama kayıtlarına geçmiş olacak. Her yıl üzerine bir şeyler ekleyerek ilerlediğimiz çok kıymetli bir süreç bu.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin birçok yerinde gastronomi etkinlikleri yapıldığını ancak Rize’nin bu alanda fark yarattığını belirten Baydaş, “Rize mutfağına ait ürünlerin kayıt altına alınması, reçetelendirilmesi ve Kültür Sokağı’nda bir konağın mutfak haline getirilmesiyle, bu lezzetlerin sergilendiği, üretildiği ve tadıldığı bir alan ortaya çıkacak. Bu sayede etkinlik sadece birkaç günlük bir şölen ya da yeme-içme faaliyeti olmaktan çıkıyor.” dedi.

Rize’nin sadece yaz turizmiyle değil, kış, spor ve gastro turizmiyle de öne çıkması gerektiğini vurgulayan Baydaş şöyle konuştu:

“Bu çeşitliliği sağladığımızda ve doğru zamanlamayla hayata geçirdiğimizde, turizmi sadece yaz aylarına değil, 12 aya yaymış olacağız. Bu durumdan şehirdeki tüm kesimler oteller, taşımacılar, acenteler, restoranlar, konaklama tesisleri fayda sağlayacak ve şehrimiz yeni bir yönüyle daha öne çıkacaktır.”

Baydaş, “Beşinci yıla geldiğimizde görüyoruz ki her yıl üzerine koyarak büyüyen bir GastroRize ile karşı karşıyayız. Bu etkinlik, turizmin çeşitlendirilmesi ve yöresel lezzetlerin tanıtılması açısından çok önemli. Ancak bu yılın en belirgin farkı, sahada lezzetlerin kayıt altına alınması ve reçetelendirilmesi sürecidir.” ifadelerini kullandı.

“Bu Organizasyon Şehrimize Yeni Bir Kimlik Kazandırıyor”

Vali Baydaş, belediyelerin kültürel etkinliklerdeki öncü rolüne dikkat çekerek,

“Belediyemizin bu anlamda öncülük etmesi ve beşincisini başarıyla gerçekleştirmesi çok değerlidir. Bizler de elimizdeki tüm imkânlarla bu organizasyonun şehrimize hayırlı ve faydalı olması için desteğimizi sürdüreceğiz.” dedi.

Baydaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Siz değerli basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız, özellikle şehir dışında yaşayanlar, bu tür organizasyonları sizin gözünüzden görüyor, sizin kaleminizden okuyor. Bu katkılarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim.”