M. UMUT KARAKÜLAH

Ankara'da Balıkesirlilerin tek derneği, öğrencilerin sıcak buluşma noktası Ankara Balıkesirliler Derneği her yıl yaptığı gibi Ankara'da üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler için yeni eğitim- öğretim yılına ‘merhaba kahvaltısı’ düzenledi.

Ankara Balıkesirliler Derneği; Ankara'daki farklı üniversitelerde, farklı fakültelerde, değişik sınıflarda eğitim gören Balıkesir'in ilçelerinden, köylerinden gençleri bir araya getiriyor.

Yeni kazanan ve başlayan, İlk kez katılan birçok öğrenci için büyük moral olan buluşma kahvaltısı sonrası tedirginlikleri kalmadı, kıdemli öğrencilerle hemen ‘kanka’ oluverdiler.

MÜZİKLİ SOHBETLİ KAHVALTI

Kahvaltıda, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğrencileri de güzel bir konser vererek memleket havası yarattı. Ev yapımı yiyeceklerin esas alındığı kahvaltıda, memleket ürünleri ile taze lokma yapıldı. Üyelerden gelen kek kurabiye, pastalar yanı sıra çaylar, kavunlar ile muhabbet saatlerce sürdü.

Öğrencilere merhaba demek için Yargıtay Üyesi Hikmet Kanık, Tümgeneral (Em.) Hüseyin Duman, Av. Erkin Tüzün ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Göçmen de kahvaltıya katıldılar.

Organizasyonda ana unsur olan, lokmayı yapan son sınıf öğrencilerinin mezuniyet pastası heyecanını şimdiden Dernek Başkanı Servet Camgöz'e iletmeleri muhabbetin güzelliğini gösteren bir anekdot oldu.

Başkan Camgöz “Artık mezun olana kadar onlar Ankara Balıkesirliler Derneği’ne emanetsizin” diyerek tüm öğrencilere başarılar diledi.