RİZE’nin Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi’nde faaliyetini tamamlayan taş ocağı, enduro ve ATV yarışları için pist haline getirilerek spor turizmine kazandırıldı. Yaklaşık 2 kilometrekarelik alana kurulan parkur, adrenalin tutkunlarının yeni adresi olacak. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Bir taş ocağını, kullanım süresi sona erdikten sonra turistik faaliyete dönüştürebileceğimizi burada göstermiş olduk” dedi.

Taş Ocağından Adrenalin Parkuruna

Yıllar önce kurulan ve faaliyetini tamamlayan taş ocağı, yapılan düzenlemelerle enduro ve ATV yarış pistine dönüştürüldü. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından organize edilen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası’nın 2’nci ayağı, Senoz Vadisi’ndeki bu özel parkurda gerçekleştirildi. Sert zemin, dik yamaçlar ve doğal engellerin yer aldığı alanda 100’ü aşkın sporcu mücadele ederken, izleyiciler motor sesleriyle dolu heyecan dolu anlar yaşadı.

Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Ev Sahipliği Yapacak

Yarışların ardından Rize Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile TMF arasında yapılan görüşmeler sonucunda, alanın kalıcı pist olarak kullanılması için ortak çalışma başlatıldı. Proje, taş ocaklarının faaliyet sonrasında doğaya yeniden kazandırılarak turizm ve spor amaçlı değerlendirilebileceğini ortaya koydu.

Valilik ve federasyonun girişimleriyle akreditasyon süreci başlatılan pistin, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapması hedefleniyor. Böylece Rize, spor turizmi alanında Karadeniz’in yeni cazibe merkezi olmayı amaçlıyor.

Vali Baydaş: “Taş Ocağını Turizme Kazandırdık”

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, alanın dönüşüm sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Buradaki taş ocağımız, enduro parkuru olarak kullanıldı. Birçok kişi, ‘Böyle bir yer nasıl olur?’ diye sordu. Biz bir taş ocağının, kullanım ömrü bittikten sonra turistik bir faaliyete dönüşebileceğini burada gösterdik. Çok güzel bir organizasyon oldu, yüzün üzerinde motosikletçi katıldı. Önümüzdeki yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonası ayaklarını da Senoz Vadisi’nde görebileceğiz.”

“Yokluktan İstifade Ettik, Yeni Bir Model Oluşturduk”

Rize’nin arazi bakımından sınırlı imkânlara sahip olduğunu vurgulayan Baydaş, “Yeni taş ocaklarının kapandıktan sonra turizme kazandırılması için altyapı hazırlıyoruz” dedi.

“Biz arazisi kıt bir şehiriz. Afyon’da bu tür yarışlar için özel pistler inşa edildi, biz ise var olan bir taş ocağını değerlendirdik. Bu, yokluktan istifade edilerek ortaya konan bir formül oldu. Federasyon yetkililerimiz de bu adımı, mevcut imkânı en iyi şekilde değerlendirme yöntemi olarak gördü. Artık tüm kurumlarımız spor turizmi anlayışına adapte oldu.”

Rize’deki bu örnek uygulama, doğaya yeniden kazandırma projeleriyle spor turizmini birleştiren ilk girişimlerden biri olarak dikkat çekiyor. Senoz Vadisi, hem adrenalin tutkunlarının hem de doğa severlerin ilgisini çekecek yeni bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.