Görev uçuşu sırasında düşen askeri kargo uçağında 20 Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, uçağın Gürcistan sınırında henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü, olayla ilgili teknik ve adli incelemelerin başlatıldığı duyuruldu.

Kazada hayatını kaybeden askerlerimizin acısı tüm Türkiye’yi yasa boğarken, siyasilerden de peş peşe taziye mesajları geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Yüreğimiz dağlandı…

Görev uçuşu sırasında düşen askeri kargo uçağında 20 kahraman evladımızı kaybettik. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Olay sonrası bölgede arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığı, şehitlerin naaşlarının Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devletin üst kademesinden de taziye mesajları paylaşıldı.

Millet olarak derin bir üzüntü yaşanırken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.