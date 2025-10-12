Rize’nin Çayeli ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin karşı yöndeki TIR’a çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana gelen kazada, Rize’den Artvin istikametine giden 16 AIU 111 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı yönden gelen TIR’a çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilde bulunan Ahmet Okumuş (71) ve Gülsüm Okumuş’un (60) hayatını kaybettiğini belirledi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Nuray Başar (48) ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen Başar da yaşamını yitirdi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazada hayatını kaybedenler Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.