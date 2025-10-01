Ülkemizde çok sık rastladığımız halk dilinde okb olarak bilinen Obsesif ve kompülsif bozukluk olarak anılan hastalık, evimizde beslediğimiz kedilerimiz de görülebilir mi? Kediler de depresyona girer? ilaç kullanır mı ? İşte soruların cevabı…

Obsesif-kompülsif bozukluk nedir?

Obsesif-kompülsif bozukluk (OKB), bir anksiyete bozukluğu türüdür. Kişinin istemeden aklına gelen, rahatsız edici düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşüncelerin yol açtığı kaygıyı azaltmak için tekrar tekrar yaptığı davranışlar (kompulsiyonlar) ile kendini gösterir.

İnsanlarda görülen bu hastalık septomları kedilerde de görülebilir. İşte detaylar...

Kedilerde de obsesif-kompülsif bozukluk (OKB) benzeri davranışlar görülebilir. İnsanlarda olduğu gibi bu durum, kedilerde de tekrarlayıcı ve kontrol edilemeyen davranışlarla kendini gösterir. Veteriner hekimler bu duruma genellikle "obsesif-kompülsif davranış bozukluğu" ya da "stereotipik davranış" adını verir.

Kedilerde okb belirtileri nelerdir?

Evcil hayvanlarında obsesif-kompülsif bozukluğun belirtileri arasında, kuyruğunu sürekli kovalamak veya kendi gövdesini ısırmak, aşırı yalanarak tüy dökülmesine ya da yaralara sebep olmak, aynı noktaya defalarca zıplamak ya da yürüyüş gibi hareketleri sürekli tekrarlamak yer alır. Bunun yanı sıra kedilerde devamlı miyavlama, anlamsız sesler çıkarma ve hayali şeylere bakma ya da olmayan varlıklara saldırma gibi davranışlar da bu durumun işaretleri arasında görülebilir.

Kedinizde bu davranışları sık görüyorsanız, bir veteriner kliniğine başvuru yapabilirsiniz. Veteriner Hekim'de uygun gördüğü taktirde ilaç tedavisine başlayabilir.