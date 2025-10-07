Mart ve haziran ayları arasında platformda izleyiciyle buluşması planlanan dizide Afra Saraçoğlu, Pera isimli bir influencer’a hayat veriyor. Çekimleri İstanbul ve Çanakkale’de tamamlanan yapımın kadrosunda Furkan Andıç, Ulvi Kahyaoğlu, Nil Sude Albayrak, Yetkin Dikinciler, Emin Gürsoy, Tülay Günal, Mehmet Bilge Aslan, Nazlı Bulum, Abdurrahman Yunusoğlu ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

Lüks yaşamı, zarafeti ve etkileyici tarzıyla sosyal medyada milyonlara ulaşan Pera (Afra Saraçoğlu), her adımıyla gündem olmayı başaran bir influencer’dır. Ancak bu ışıltılı dünyanın ardında gizlediği karanlık gerçekler vardır. Bir gece yaşanan beklenmedik olay, Pera’nın kusursuz görünen hayatını tamamen altüst eder.

Pera dizisi, şöhret, sosyal medya ve gerçeklik arasındaki ince çizgiyi etkileyici bir dille ele alacak.