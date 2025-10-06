Bahar dizisinin üçüncü sezonunda izleyicileri şaşkına çeviren bir gelişme yaşandı. Dizide Aziz Uras karakteri, tıpkı babası gibi eşini aldattı. Seren (Nilsude Albayrak), eşi Aziz Uras’ı (Demirhan Demircioğlu), Maral (Hayal Köseoğlu) ile öpüşürken yakaladı. Bu sahne sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Olayın ardından dizi hayranları tepkilerini mizahi bir şekilde gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları, “Aziz Uras’ı tokatla” ve “Aziz Uras’ı fırlat” adında etkileşim sayfaları açtı. Kısa sürede büyük ilgi gören sayfalarda, karakter 542 bin 755 kez “tokatlandı” ve 6 bin 901 kez “fırlatıldı.”

Benzer tepki Kızılcık Şerbeti’nde de yaşanmıştı

Daha önce benzer bir durum, Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanmıştı. Doğukan Güngör’ün canlandırdığı Fatih Ünal karakteri, eşi Doğa’yı (Sıla Türkoğlu) aldattığında “Fatih’i tokatla” sayfası açılmış ve binlerce kez “tokatlanmıştı.”