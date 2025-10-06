CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 17 Ekim’de hakim karşısına çıkacağı duruşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışında olacağı için duruşmaya katılamayacağını ancak partinin en üst düzeyde temsil edileceğini söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sonrası basın açıklaması yapan Yücel, hafta sonu yapılan milletvekili kampında kamuoyu araştırmaları, dış politika, güvenlik ve ekonomi başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

Yücel, “Bu kış hem Meclis’te hem de sahada CHP’nin ülkeyi yönetirken esas alacağı parti programı konuşulacaktır. Programımız, toplumun her kesiminin görüşlerinin harmanlandığı, bilimi rehber edinen bir anlayışla hazırlanıyor. Ülkemizde demokrasinin zarar gördüğü, sosyal adaletsizliklerin arttığı ve vatandaşlarımızın kendini güvende hissetmediği bu süreçte, parti programımızın önemi daha da artmıştır.” dedi.

“İktidarın ömrünü uzatma çabası”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yücel, “AKP iktidarı dış politikada ülkemizin itibarını bir kez daha zedelemiştir. İç politikada meşruiyetini kaybeden AKP, dış politikada da taviz üstüne taviz vererek Trump’a yaslanmak suretiyle iktidarını ayakta tutma çabasına girmiştir.” ifadelerini kullandı.

Yücel, “Cumhuriyet tarihinde savaşlarda dahi görmediğimiz bir saygısızlıkla karşılaştık. Türkiye’ye yakışan, ticari tavizler değil; güçlü ve bağımsız bir dış politikadır. Erdoğan, Trump’la aynı masaya otururken insanlık onurunu yanına bile almamıştır.” dedi.

“Meşruiyeti Trump değil, millet verir”

Türkiye’nin CAATSA yaptırımları nedeniyle F-35 programından çıkarılan ilk NATO ülkesi olduğunu hatırlatan Yücel, “Erdoğan, ‘Trump’a verdiğimiz parayı hatırlattım’ demekten öteye gidemiyor. Hatırlattı ama ne oldu? Ticari tavizler verildi, nükleer anlaşmalar yapıldı, yer altı kaynaklarımız tartışmaya açıldı. Buna rağmen F-35’lerden hâlâ ses yok.” dedi.

Yücel, “Meşruiyet, Trump ile fotoğraf karesine girmekle değil, hilesiz bir seçimle milletin iradesiyle kazanılır. Meşruiyeti Trump değil, millet verir.” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu’nun davasını en üst düzeyde takip edeceğiz”

17 Ekim’de görülecek Kemal Kılıçdaroğlu davasına ilişkin soruyu yanıtlayan Yücel, “Bir önceki duruşmada Genel Başkanımız Özgür Özel ve çok sayıda milletvekilimiz hazır bulunmuştu. 17 Ekim’de Sayın Özel, Avrupa Sosyalist Partisi Kongresi için yurt dışında olacak. Ancak partimiz, Sayın Kılıçdaroğlu’nun duruşmasına en üst düzeyde katılım gösterecek ve dava sonuçlanıncaya kadar süreci yakından takip edecektir.” dedi.

Yücel ayrıca, CHP’nin 39. Olağan Kurultayı için tarih belirleme sürecinin devam ettiğini, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından gerekli kararın alınacağını belirtti.