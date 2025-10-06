Sinan Ateş cinayeti dosyasında bir süre tutuklu kalan MHP’li avukat Serdar Öktem’in, İstanbul Şişli’deki ofisinin önünde silahlı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği bilgisi geldi.
Alınan bilgiye göre, Şişli Büyükdere Caddesi’nde bulunan ofisinin önünde uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Öktem ağır yaralandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Öktem’in yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Serdar Öktem, eski Ülkü Ocakları Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmakapsamında bir süre tutuklu kalmıştı. Dava dosyasında, Öktem’in kullandığı araç ile tetikçinin bırakıldığı Bolu’da MHP Milletvekili İsmail Akgül’ün babasına ait aracın art arda kameralara yansıdığı bilgisi yer almıştı.