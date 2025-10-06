Gölbaşı Belediyesi, ilçedeki parkları daha estetik, güvenli ve işlevsel hale getirmek amacıyla bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, Osmanlı Parkı, Selçuklu Parkı ve Şelale Parkı’nda kapsamlı düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında çocuk oyun alanları ile fitness ekipmanları yenilendi, zemin kaplamaları elden geçirildi. Çim biçme, ilaçlama ve peyzaj düzenlemeleriyle parklar modern bir görünüme kavuştu. Ayrıca kent mobilyaları dayanıklılık ve estetik açısından yeniden tasarlandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, parkların sadece dinlenme alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşamın önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Parklarımızda yapılan yenileme çalışmaları, ilçemizin yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.” dedi.

Belediye ekiplerinin çalışmaları parklarla sınırlı kalmadı. İlçenin önemli güzergâhlarından Sahil Caddesi’nin orta refüjündeki aydınlatmalar da yenilenerek daha güvenli bir hale getirildi.