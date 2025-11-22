Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Ahi Külliyesi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, bu topraklarda yaşayanların inandıkları dinin ve medeniyetlerinin gereğini yaparak büyük çalışmalar, eserler ortaya koyduğunu, nihayetinde Osmanlı İmparatorluğu ile dünyanın en büyük medeniyetinin kurulduğunu söyledi.

Bakanlık olarak çok fazla yazma eseri bir araya getirdiklerini, bu eserlerin insanlarla buluşması ve medeniyetin daha iyi öğrenilmesi için emek verdiklerini vurgulayan Alpaslan, büyük alim, tarih ve kültür şehri Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli isimlerden birisi olan Aşık Paşa'nın eserlerini Kırşehirlilerle buluşturduklarını dile getirdi.

AK Parti iktidarında Türkiye'nin çağ atladığını ve büyük işlerin başarıldığını dile getiren Alpaslan, şöyle konuştu:

'Cumhurbaşkanı'mızın liderliğine bunlarla yetinmeyip Türkiye'nin ikinci yüzyılında, atalarımızın geçmişte kurmuş olduğu büyük medeniyeti canlandırmak adına her alanda hepimizin seferber olması gerekiyor. Yine atalarımızın kurmuş olduğu adalet ve refah düzenini, medeniyetini tekrar kurarak dünyada yaşanan savaşlara, zulümlere, soykırımlara son vermek zorundayız. Bu bizim için bir zorunluluk. Kur'an-ı Kerim, Yüce Rabbimizin bizlere indirdiği kitap 'Oku' ayetiyle başlıyor. Onun için de bu yola başlamanın en büyük sebebi ilimden, bilgiden, okumaktan geçiyor.'

Vali Murat Sefa Demiryürek de serginin yalnızca bir kültürel etkinlik değil, bu toprakların dile, ilme ve irfana yaptığı tarihsel katkının yeniden görünür kılındığı özel bir buluşma olduğunu vurguladı.

Bilgeliğin, ahlakın ve irfanın yoğrulduğu medeniyet havzası olarak görülen Kırşehir'in yetiştirdiği büyük isimlerden birinin de Aşık Paşa olduğuna dikkati çeken Demiryürek, Aşık Paşa'nın, Türkçenin henüz tam anlamıyla yerleşmediği bir dönemde bu dili tercih ederek 'Garibname' gibi önemli bir eseri kaleme aldığını belirtti.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TÜYEK) Başkanı Coşkun Yılmaz ise Aşık Paşa'nın önemli eserler bıraktığını dile getirdi.

Bugün konuşulan Türkçeyi borçlu oldukları ilk beş insandan birinin Aşık Paşa olduğunu ifade eden Yılmaz, 'Fikirler de hala geçerli. TÜYEK olarak ilk defa İstanbul dışında bir yerde böyle bir sergi açıyoruz. Bu bir ilktir. Aşık Paşa sergisini açtık. Burada gördünüz eserler 7-8 yüzyıl önce yazılmış. O gün Kırşehir'den, bütün Anadolu ve Osmanlı coğrafyasına yayılmış. Aşık Paşa, Türkçeyi yaymış ve bugüne de söyleyecek sözü olan bir insandır. Bu bir vefadır, hürmettir ama bu bir kendimize de saygıdır.' diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Alpaslan ve protokol üyeleri, konuşmaların ardından açılışını yaptıkları sergide yer alan 'Garibname'nin müellifi Aşık Paşa'nın yazma eserleri ile geçmişten bugüne ulaşan en eski Türkçe eserleri inceledi.