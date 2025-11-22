Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Haftası kapsamında farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddeleri’ndeki esnaf ziyaretlerinde iş yerlerine “Farkındayım, Şiddetin Karşısındayım” stickerları asılırken, Osmanlı Çocuk Etkinlik Merkezi’nde erkek velilerle birlikte beyaz brandalar üzerine renkli boyalarla şiddetin önlenmesine yönelik sloganlar yazıldı.

Belediye, güçlü kadınların güçlü toplum demek olduğunu vurgulayarak, şiddete karşı her gün farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi