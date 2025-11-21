Kaman ilçesinde Hirfanlı Barajı kıyısında bulunan kamp alanı, her yıl farklı illerinden gelen gençlerin kaynaşmasına ve kardeş iklimi oluşmasına olanak sunuyor. Kampta geleneksel el sanatları, halk oyunları, doğa yürüyüşü, okçuluk, matrak, kano, yüzme, bisiklet turları, spor müsabakaları, akıl zeka oyunları gibi etkinliklere katılan gençler, aynı zamanda müzik ve resim atölyesi, kişisel gelişim, sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarında da yer alıyor.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Çakmakçı, AA muhabirine, 2025 yılında gerçekleştirilen 30 kamp döneminde, farklı illerden 7 bine yakın genci misafir ettiklerini söyledi.

Kampta sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle programlar düzenlendiğini anlatan Çakmakçı, aynı zamanda AFAD işbirliğiyle de ulusal düzeyde dronla arama kurtarma eğitimi verildiğini dile getirdi.

Çakmakçı, düzenlenen gezilerde de gençlerin Ahilik şehri Kırşehir'de Cacabey Gökbilim Medresesi, Hamidiye Camisi, Ahi Evran-ı Veli Külliyesi ve Ahilik Müzesi, Kaman Japon Bahçesi ve Müzesi, Neşet Ertaş'ın kabri ve müzesi gibi birçok tarihi ve kültürel alanları gördüğünü ifade etti.

Kamp süresince 20'den fazla aktivite yaptıklarını kaydeden Çakmakçı, 'Ayrıca bu yıl ilk kez uygulamaya konulan temel yaşam becerileri, AFAD tarafından çadır kurma, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimleri, İl Müftülüğümüz tarafından maneviyat istasyonları gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.' dedi.

- 'Daha çok gence ulaşma hedefindeyiz'

Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik kamplarında 'kardeş iklimi oluşturma' mottosunun olduğunu vurgulayan Çakmakçı, şöyle konuştu:

'81 ilden gelen gençlerimiz bir hafta boyunca kaynaşma ve kardeş iklimi oluşturuyor. Kendi evlerine gittiklerinde de bu kardeşlik iklimi devam ediyor. Bakanlık olarak gençlik kamplarımız ve merkezlerimizle, spor salonlarımızla, yüzme havuzlarımızla gençlerimizin hizmetindeyiz. 7 bine yakın gencimizi gençlik kampımızda misafir etmiş oluyoruz. Gelecek yıl daha çok gence ulaşma hedefindeyiz. Gençlerimiz, kendi illerine gittiği zaman ayrıca bizim kültür elçilerimiz oluyorlar. Ahi Evran, Cacabey, Aşık Paşa ve Neşet Ertaş'tan bahsediyorlar. Onlar bizim gönüllü kültür elçilerimiz oluyorlar.'

- 'Aile Yılı' kapsamında 'Anne kız' kampı yapıldı

Çakmakçı, Hirfanlı'da farklı dönemlerde özel kampların da düzenlendiğini belirtti.

'2025 Aile Yılı' kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile 'Anne kız' kampı gerçekleştirdiklerini dile getiren Çakmakçı, 'Yan yana gelmediğini veya ortak faaliyet yapmadığını anladığımız anne ile kızı bu kampta birleştirdik. 'İlk kez ben kızımla bir etkinliği gerçekleştirmiş, hoşça vakit geçirmiş oldum. Kızımı tanımış oldum' diye geri dönüşler aldık. Gelişen teknoloji çağıyla aileler aynı ev içerisinde bile bazen bir etkinlikte buluşamıyor. Bu kamp sayesinde bunu elde etmiş oldular. Çok güzel dönüşler aldık. Burada dezavantajlı gruplara öncelik tanıdık. Anne baba ayrılmış veya uzakta olanları bir araya getirdik.' ifadelerini kullandı.