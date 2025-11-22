Kocaeli Tatlıkuyu Mahallesi'nde özel bir lisede eğitim gören 14 öğrenci, dün okul kantininde yedikleri tavuğun ardından mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı. Öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirirken; ihbarla okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 14 öğrenci, sağlık ekipleri tarafından ilçedeki farklı hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Diğer yandan Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, kantinde satılan tavuktan incelemek üzere numune aldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.