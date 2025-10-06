Gazze’ye insani yardım götürmek ve İsrail’in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan ve İsrail tarafından alıkonulduktan sonra Türkiye’ye sınır dışı edilen Andrieu, Londra’ya dönüşünde yaşadıklarını anlattı.

Heathrow Havalimanı’nda Andrieu, Filistin halkına duyulan sevgi sayesinde zorlu yolculuğa katlandıklarını belirterek, “Yolculuk boyunca saldırılar, lojistik zorluklar ve kötü hava koşulları yaşadık. Ancak bunlar, Filistinlilerin her gün maruz kaldığı zulümle kıyaslanamaz.” dedi.

“Uluslararası sularda gemilerimize çıkmaları yasa dışı”

İsrail askerlerinin uluslararası sularda gemilere müdahale ettiğini ifade eden Andrieu, “Gemileri ele geçirirken fiziksel şiddet uygulanmadı ama uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiler.” diye konuştu. Gözaltı sürecinin oldukça yıpratıcı geçtiğini vurgulayan Andrieu, “Birden fazla kez uluslararası hukuk çiğnendi.” dedi.

Cezaevine götürülme sürecini anlatan Andrieu, “Uzun süre su verilmedi. Gözlerimiz kapalı, ellerimiz kelepçeli halde çok soğuk bir otobüsle Necef Çölü’ndeki kötü üne sahip hapishaneye götürüldük.” ifadelerini kullandı.

“Filistinli mahkumlara işkence yapılıyor”

Andrieu, cezaevinde çok sayıda kişinin dar hücrelere kapatıldığını, ilaç kullanması gerekenlere ilaçlarının verilmediğini ve yanlarında getirdikleri ilaçlara el konulduğunu söyledi. Gardiyanlardan su istediklerini ancak yanıt alamadıklarını belirten Andrieu, “Soykırımcı bir devletin tüm muamelesini gördük. Biz bu vahşetin figüranlarıydık, Filistinliler ise asıl kahramanlar.” değerlendirmesini yaptı.

Cezaevinde geçirdikleri iki günü “iki yıl gibi” hissettiğini belirten Andrieu, Filistinlilerin yaşadığı zulmü bizzat tecrübe ettiklerini dile getirdi.

“Tek terörist, soykırım yapanlar”

İsrail’in filoyu “terörist” olarak nitelendirmesine tepki gösteren Andrieu, “Bizim tek silahımız bebek maması, pirinç, ilaç ve insani yardımdı. Buradaki tek terörist, komşusunu bombalayan, çocukların uzuv kaybına neden olan soykırımcı devlettir.” dedi.

Gazze’de binlerce çocuğun hayatını kaybettiğini vurgulayan Andrieu, bu nedenle filodaki gönüllülerin “terörist” olarak suçlanmasını “gülünç” bulduğunu ifade etti.

“İlaçlara el koymak da işkencedir”

Cezaevinde maruz kaldıkları kötü muameleyi anlatan Andrieu, “İnsanları dizlerinin üstünde tutmak, ellerini kelepçeleyip saatlerce bekletmek de işkenceydi. Çölün ortasında su vermemek, ilaçlara el koymak da işkenceydi.” dedi.

Tıbbi müdahale taleplerinin karşılanmadığını anlatan Andrieu, “İki gece boyunca kalp krizi geçiren biri için yardım çağrıları duyduk ama kimse gelmedi. Hepimiz kapılara vurup bağırdık, ama askerler tepki vermedi. Belli ki ölmesini istiyorlardı.” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de insanlık gördük”

İsrail’de kötü muamele gördüklerini belirten Andrieu, Türkiye’ye getirildiklerinde ise tam tersi bir yaklaşım gördüklerini söyledi. “Türk yetkililere teşekkür ederim. Bizi beslediler, doktorlara ve avukatlara erişimimizi sağladılar. En önemlisi, yaşadığımız ihlallerin delillerini toplamamıza yardımcı oldular.” dedi.