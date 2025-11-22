Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2025 yılına ilişkin işe yerleştirme ve açık iş verilerini açıkladı. Rapora göre en çok açık iş ilanı, turizm ve otelcilik elemanı, özel güvenlik görevlisi (silahsız), reyon görevlisi, servis elemanı (garson), market elemanı ve konfeksiyon işçisi pozisyonlarında yoğunlaşıyor.

Uzmanlar, bu verilerin iş arayanlara rehberlik edeceğini ve sektörlerdeki iş taleplerini gözler önüne serdiğini belirtiyor.

Buna göre en çok açık işin bulunduğu meslekler:

📌 Turizm ve otelcilik elemanı

📌 Özel güvenlik görevlisi (silahsız)

📌 Reyon görevlisi

📌 Servis Elemanı (Garson)

📌 Market Elemanı

📌 Konfeksiyon İşçisi