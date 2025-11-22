ABD Başkanı Donald Trump, New York belediye başkanlığı seçimlerini kazanan Zohran Mamdani ile Beyaz Saray'da görüştü. ABD Başkanı Donald Trump ile New York belediye başkanlığı seçiminden zaferle ayrılan Zohran Mamdani, Beyaz Saray'da yapılan özel görüşmenin ardından, Oval Ofis'te basın mensuplarının karşısına çıktı.

Trump, oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Mamdani'yi başarısından dolayı kutladı. Trump, “Ortak noktamız, sevdiğimiz bu şehrin çok iyi işler yapmasını istememiz. Belediye Başkanı'nı tebrik etmek istedim. İlk ön seçimlerden başlayarak çok güçlü, çok zeki insanlara karşı inanılmaz bir yarış yürüttü” ifadelerini kullandı.

Görüşmede konut üretimi, gıda maliyetleri ve petrol fiyatlarındaki düşüş gibi birçok ortak konuyu ele aldıklarını belirten Trump, “New Yorkluların harika bir belediye başkanı olacak. O ne kadar başarılı olursa ben de o kadar mutlu olurum. Herkesin hayalini gerçekleştirmesine; güçlü ve çok güvenli bir New York'a sahip olmasına yardımcı olacağız” açıklamasında bulundu.

Trump ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Mamdani ise; şehrin en acil sorunları olan uygun fiyatlı konut, kira artışları, temel ihtiyaç maliyetleri ve kamu hizmetleri hakkında yararlı bir değerlendirme yaptıklarını aktardı.