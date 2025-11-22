Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde, kadına yönelik şiddet olaylarına tepki için 'Şiddete karşı tek yürek' yürüyüşü düzenlendi. Çoğu kadınlardan oluşan grup, Türk bayrağı açtıkları Palandöken'de 'Şiddet karşı ses ol' pankartı ile seslerini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, Palandöken Kayak Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Şiddete Karşı Tek Yürek Yürüyüşü’ne Valilik, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, Yeşilay, AFAD ekipleri, spor kulüpleri ve gönüllüler destek verdi. Kayak merkezinde oteller bölgesinde toplanan grup, ellerinde 'Kadına El Kal-Ka-Maz', 'Şiddete karşı hep birlikte dur diyelim', 'Kadına yönelik şiddete birlikte dur diyelim' yazılı pankartlar taşıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Konukevi Müdürü Aynur Yılmaz, açıklamasında, "Bizler biliyoruz ki kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kurumların değil, toplumun her bir ferdinin sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın-erkek, genç-yaşlı hep birlikte omuz omuza verildiğinde başarıya ulaşacaktır. Şiddetin her türüne karşı 'sıfır tolerans' ilkesiyle hareket ediyor, şiddetin normalleştirilmesine, görmezden gelinmesine ve üzerinin örtülmesine asla izin vermiyoruz. Şiddete maruz kalan ya da kalma riski taşıyan tüm kadınlara yalnız olmadıklarını, devletimizin bütün imkanlarıyla kadınların yanında olduğunu, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ŞÖNİM (Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi) ve Kadın Konukevi olarak gizlilik esasına dayalı, ücretsiz ve erişilebilir hizmet sunduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz" diye konuştu.

'TÜM KADINLARIN YANINDAYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut ise '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün önemine değinerek, "Kadına yönelik şiddet, toplumun vicdanını yaralayan en ağır ihlallerden biridir. Bu önemli günde tüm kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Erzurum’da güçlü bir koordinasyon yapısıyla hem şiddetin önlenmesi hem de mağdurların korunması için 7/24 esasına dayalı hizmet veriyoruz. Bu yürüyüş, devletimizin şiddete karşı kararlı duruşunun ve toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede omuz omuza olduğunun somut bir göstergesidir. Kadınlarımızın güçlü, güvenli ve onurlu bir yaşam sürmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Basın açıklaması sonrası katılımcılar, Palandöken Kayak Merkezi'nde yürüyüp, Türk bayrağı açtı ve 'Şiddet karşı ses ol' pankartlarıyla seslerini duyurdu. Jandarma ve emniyet ekip araçları ile ambulansları da kadın sürücülerin kullandığı görüldü.